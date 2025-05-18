Евродепутат от Румынии заявила о нарушениях закона на выборах в стране

Результаты первого тура выборов президента в Румынии противоречат закону, так как сам избирательный процесс проходит несогласованно с Конституцией страны. Об этом 18 мая заявила в интервью «Известиям» евродепутат от Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ, которой запретили баллотироваться на высшую должность в стране.

«В Румынии эти выборы проходят не по закону. Они противоречат Конституции, потому что с первого акта, 5 октября 2024 года, когда они запретили мне участвовать в президентских выборах, и после этого, 6 декабря 2024 года, когда они отменили выборы в процессе голосования, у нас произошел государственный переворот. Два или три государственных переворота», — заявила депутат.

Политик уточнила, что на текущих повторных выборах в 2025 году Конституционный суд страны во второй раз запретил ей выставить свою кандидатуру на пост кандидата в президенты. Как отметила Шошоакэ, к участию были допущены только кандидаты, которые «принадлежат к этой системе». По мнению оппозиционера, Конституционный суд Румынии взял власть в стране в свои руки и может делать всë что захочет, а его решения нельзя обжаловать.

«Вы не можете пойти с адвокатом и защищать права людей, потому что Конституционный суд — это не суд справедливости. Это политическая организация. <…> Сейчас мы ничто. У нас нет Конституции, у нас нет государства, нет правового порядка. У нас есть только глобалисты, которые делают то, что хотят, и они играют с румынами», — подытожила политик.

18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. В первом туре лидером стал глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион с 42,28% голосов. В день второго тура политик заявил, что уверен в положительном для него результате выборов, а сам альянс сосредоточится на том, чтобы избежать фальсификаций.