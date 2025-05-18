Симион назвал двойными стандартами инцидент на избирательном участке в Румынии

Лидирующий кандидат на президентских выборах в Румынии, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион 18 мая назвал двойными стандартами действия румынской полиции, которая вывела его с избирательного участка, после того как политик попытался сделать заявление для прессы.

«Мы хотели бы прокомментировать то, что произошло ранее, когда я, моя жена, [бывший кандидат на пост лидера страны Кэлин] Джорджеску и его супруга были на избирательном участке. Это какие-то двойные стандарты. Вы были свидетелями того, как наш временно исполняющий обязанности премьер-министра [Каталин Предой] голосовал и общался со СМИ на избирательных участках, чего мы не могли сделать как кандидаты от оппозиции», — заявил он журналистам.

Кандидат в президенты добавил, что представители альянса уверены в положительном для него результате выборов, если они будут честными и свободными.

«У нас есть собственные специалисты по опросам общественного мнения, которые указывают на нашу уверенную победу, когда будут подсчитаны все бюллетени. <…> Мы сосредоточимся на том, чтобы избежать фальсификаций», — отметил Симион.

Ранее в этот день румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста Симиона и Джорджеску, так как политики хотели сделать заявления для журналистов. Правоохранители сопроводили их на улицу, объяснив, что внутри участка это делать запрещено.

18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционирует более 18 тыс. избирательных участков.

4 мая стало известно о лидерстве главы оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.