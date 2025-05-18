Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо выразил желание посетить Москву на 90-летие Победы
Происшествия
Мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
Мир
В Британии заявили о победе России на переговорах в Стамбуле
Спорт
IFFHS признала Льва Яшина лучшим голкипером в истории
Мир
WSJ указала на неспособность Украины вести конфликт с РФ в одиночку
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Мир
Посол РФ в Ватикане возглавил российскую делегацию на интронизации Льва XIV
Экономика
Орешкин заявил об устойчивом росте экономики России на фоне внешних ограничений
Мир
Йеменские хуситы атаковали двумя баллистическими ракетами аэропорт в Тель-Авиве
Общество
Камера сняла бизнесмена Хубутию у дома экс-возлюбленной в ночь нападения
Мир
Женщина погибла при падении рекламного щита в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Общество
В Петербурге сотрудник полиции задержан по подозрению в попытке получения взятки
Мир
СМИ сообщили о построении Трампом внешней политики по принципу «плати за доступ»
Мир
По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве в столице Сомали
Общество
В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря
Мир
Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Спорт
Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ

Симион назвал двойными стандартами инцидент на избирательном участке в Румынии

0
EN
Фото: TASS/Vadim Ghirda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лидирующий кандидат на президентских выборах в Румынии, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион 18 мая назвал двойными стандартами действия румынской полиции, которая вывела его с избирательного участка, после того как политик попытался сделать заявление для прессы.

«Мы хотели бы прокомментировать то, что произошло ранее, когда я, моя жена, [бывший кандидат на пост лидера страны Кэлин] Джорджеску и его супруга были на избирательном участке. Это какие-то двойные стандарты. Вы были свидетелями того, как наш временно исполняющий обязанности премьер-министра [Каталин Предой] голосовал и общался со СМИ на избирательных участках, чего мы не могли сделать как кандидаты от оппозиции», — заявил он журналистам.

Кандидат в президенты добавил, что представители альянса уверены в положительном для него результате выборов, если они будут честными и свободными.

«У нас есть собственные специалисты по опросам общественного мнения, которые указывают на нашу уверенную победу, когда будут подсчитаны все бюллетени. <…> Мы сосредоточимся на том, чтобы избежать фальсификаций», — отметил Симион.

На второй план: кто победит на президентских выборах в Румынии и Польше
На исход голосования могут повлиять вопросы, связанные с Россией, Украиной и НАТО

Ранее в этот день румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста Симиона и Джорджеску, так как политики хотели сделать заявления для журналистов. Правоохранители сопроводили их на улицу, объяснив, что внутри участка это делать запрещено.

18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционирует более 18 тыс. избирательных участков.

4 мая стало известно о лидерстве главы оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025