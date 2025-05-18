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Дуров сообщил о просьбе страны ЕС блокировать каналы румынских консерваторов

Дуров: одна страна Европы попросила блокировать каналы консерваторов Румынии
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Фото: Global Look Press/Jaque Silva
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Одна из стран Западной Европы просила Telegram блокировать каналы румынских консерваторов на фоне происходящих в стране президентских выборов. Об этом 18 мая сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правительство другой страны не имеет права «защищать демократию», одновременно ее разрушая, и также не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в них.

«Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — констатировал Дуров.

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Евродепутат от Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ, которой запретили баллотироваться на высшую должность в стране, в интервью «Известиям» ранее в воскресенье заявила, что результаты первого тура выборов президента в Румынии противоречат закону, так как сам избирательный процесс проходит несогласованно с Конституцией страны. Как отметила Шошоакэ, к участию были допущены только кандидаты, которые «принадлежат к этой системе».

18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. В первом туре лидером стал глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион с 42,28% голосов. В день второго тура политик заявил, что уверен в положительном для него результате выборов, а сам альянс сосредоточится на том, чтобы избежать фальсификаций.

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