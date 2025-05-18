В Дагестане задержали зачинщиков конфликта между подростками

В Дагестане полиция задержала зачинщиков конфликта между подростками в Махачкале, который привел к массовой драке. Об этом 18 мая сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

«В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции, в отношении родителей составлены административные протоколы», — написал Исрафилов в Telegram-канале.

По его словам, ситуация находится на контроле.

«Сегодня проходит межведомственное совещание с участием представителей министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры. Обсуждаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем», — добавил Исрафилов.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России организовал проверку по факту сообщений о массовых драках подростков в Махачкале. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления (СУ) СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия ему лично.