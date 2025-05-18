СК проверит информацию о массовых драках подростков в Махачкале

Следственный комитет (СК) России организовал проверку по факту сообщений о массовых драках подростков в Махачкале. Соответствующая информация была опубликована 18 мая на сайте ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк», — говорится в заявлении.

Уточняется, что по данному факту следователями организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления (СУ) СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия ему лично, подчеркнули в СК РФ.

Ранее, 30 апреля, в Саратове во время матча плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» произошла массовая драка хоккеистов и болельщиков. Примечательно, что драка разразилась всего за несколько минут до завершения встречи.