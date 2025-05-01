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В Саратове во время матча НМХЛ устроили массовую драку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Саратове 30 апреля во время матча плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» произошла массовая драка хоккеистов и болельщиков.

Всего удаления заработали шесть игроков «Гранита» и один спортсмен «Кристалла», а их суммарный штраф составил 170 минут, уточняет «Спорт-Экспресс».

Всё началось, когда один из участников подмосковного хоккейного клуба атаковал вратаря противника Егора Корзина. Затем началась потасовка. Примечательно, что драка разразилась всего за несколько минут до завершения встречи.

Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

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Ранее, 16 марта, в подмосковных Химках произошла массовая драка между фанатами футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга». Предварительно установлено, что между двумя компаниями мужчин произошла словесная перепалка, которая спровоцировала драку.

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