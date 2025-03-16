Футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках
В подмосковных Химках произошла массовая драка. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
По данным Telegram-каналов, потасовка произошла между фанатами футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга». Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. На видеоролике зафиксировано, что от каждой стороны в потасовке приняли участие около 20 человек.
По данным полиции, конфликт между россиянами произошел около одного из домов на улице Соколовская в микрорайоне Новогорск. Предварительно установлено, что между двумя компаниями мужчин произошла словесная перепалка, которая спровоцировала драку.
«Были установлены возможные участники потасовки в количестве семи человек, на троих из которых составлены административные протоколы», — говорится в Telegram-канале подмосковной полиции.
Отмечается, что за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта.
В подмосковном Ногинске 12 марта полиция задержала 42 человека из-за массовой драки, произошедшей на площади Ленина. Отмечалось, что конфликт начался с ссоры, переросшей в потасовку, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов.