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Владелец «Вашингтона» отметил закрепление статуса иконы НХЛ за Овечкиным

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин вписал свое имя в историю НХЛ
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Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вписал свое имя в историю. Об этом 18 мая заявил владелец команды Тед Леонсис.

«[Овечкин] вошел в историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб, закрепив за собой статус настоящей иконы НХЛ и «Вашингтона», — написал бизнесмен в соцсети X (бывший Twitter).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, уточняет «Спорт-Экспресс». Как отметил Леонсис, россиянин посвятил всю свою карьеру «Кэпиталз» и городу Вашингтону.

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Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.

9 мая Овечкин провел свой 158-й матч в карьере в Кубке Стэнли, превзойдя достижение бывшего игрока ХК «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (157) и заняв четвертое место среди российских хоккеистов по этому показателю.

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