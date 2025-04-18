Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда

Форварды хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби 18 апреля подарили российскому нападающему команды «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину коллекционные часы в честь обновления снайперского рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Они преподнесли подарок после матча команд в Питтсбурге, сделав совместное фото, которое опубликовано на странице клуба в соцсети X (бывш. Twitter).

Игра «Пингвинз» и «Вашингтона» состоялась этой ночью. В ходе матча Овечкин обновил рекорд по успешным ударам в регулярных матчах НХЛ, забросив 897-ю шайбу. Игроки «Пингвинз» в том числе поздравили его аплодисментами, когда в медиаклубе арены включили видеопоздравление.

6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.