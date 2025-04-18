Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ
Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 897-ю шайбу в своей карьере.
Таким образом он обновил рекорд по голам в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новый рекорд был установлен в матче против команды «Питтсбург Пингвинз».
Всего за сезон российский спортсмен провел 64 игры, в которых он отметился 43 забитыми голами, сообщает «Спорт-Экспресс».
16 апреля депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила представить к ордену Дружбы российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
39-летний Александр Овечкин 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд, пишет ИА Регнум. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.