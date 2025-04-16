В Госдуме предложили наградить Овечкина орденом Дружбы

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила представить к ордену Дружбы российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В беседе с aif.ru в среду, 16 апреля, парламентарий отметила, что отдельной награды за победу в НХЛ в России нет, хотя и очевидно, что результат Овечкина выдающийся.

«У нас есть награды за выдающиеся спортивные достижения. Рекорд, который установил Саша, — это действительно выдающееся спортивное достижение. Допускаю, если у него нет ордена Дружбы, то его можно им наградить за выстраивание отношений с миром, позиционирование», — заявила Журова.

Она подчеркнула, что рекорд установлен «русским парнем на фоне отмены всего русского», потому орден Дружбы будет уместен.

39-летний Александр Овечкин 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд, пишет ИА Регнум. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.

Первая его шайба оказалась в воротах соперника 5 октября 2005 года, тогда он играл против ХК «Коламбус Блю Джекетс». 895-я отправилась в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», на воротах стоял Илья Сорокин, который после игры подарил Овечкину свою клюшку.

16 апреля сообщалось, что Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по объему продаж атрибутики за один день, пишет RT. Зафиксирован результат был также 6 апреля, тогда болельщики активно приобретали памятные товары, связанные со снайперским рекордом форварда. Среди них были майки, шайбы с автографом хоккеиста и другие сувениры, сообщает сайт kp.ru.

14 апреля Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ. Он забросил свою 896-ю шайбу, отмечает 360.ru. Для российского нападающего этот гол стал 43-м в сезоне, сообщает Life.ru.