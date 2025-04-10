Овечкин назвал рекордный гол в НХЛ самым важным моментом в жизни

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал гол, который позволил ему установить рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), самым важным моментом в его жизни, подчеркнув его значение не только для хоккея, но и для себя, команды, болельщиков и семьи. Об этом 10 апреля он сообщил в эфире шоу Good Morning America, опубликованном на Youtube.

«Да, никто не думал, что рекорд падет, но настал этот невероятный момент для хоккея и для меня. Так что всем большое спасибо», — сказал он.

Кроме того, Овечкин вновь высказался о своих отношениях с Уэйном Гретцки, автором предыдущего рекорда.

«Знаете, он великий. Он был лучшим игроком в истории хоккея, и получить от него поддержку — это колоссально. Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, конечно, побить его рекорд. Он был там, когда я это сделал. Его семья была там. Это самый важный момент в моей жизни, конечно. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит, но да, это невероятное чувство», — отметил хоккеист.

Овечкин также рассказал о благотворительной акции GR8 Chase for Victory Over Cancer («Великая погоня за победой над раком»). В ее рамках любой желающий может пожертвовать $8 на борьбу с онкологическими заболеваниями, а Овечкин заявил, что будет отправлять деньги в специальный фонд за каждый гол, который забьет до конца своей карьеры.

«Мы решили создать фонд The V Foundation и собрать как можно больше денег, чтобы помочь детям, подарить им улыбку, зарядить их энергией. Я надеюсь, что мы будем делать это всё чаще и чаще», — сказал он.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.