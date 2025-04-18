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«Питтсбург» поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в чемпионатах НХЛ

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire
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Хоккеисты клуба «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля присоединились к поздравлениям для российского нападающего команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи обновлением рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ходе матча в Питтсбурге в медиаклубе арены включили видео с поздравлениями в адрес российского хоккеиста. Игроки обеих ХК присоединились к торжеству, поздравив Овечкина продолжительными аплодисментами.

Присутствовавшие на стадионе болельщики также скандировали имя рекордсмена, выражая поддержку и поздравления его достижению.

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Матч состоялся этой ночью. В ходе игры Овечкин обновил рекорд по успешным ударам в регулярных матчах НХЛ, забросив 897-ю шайбу.

6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.

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