Овечкин догнал Дацюка и вышел на четвертое место по матчам в Кубке Стэнли
Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел достижение хоккеиста Павла Дацюка в Кубке Стэнли среди россиян. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба медиа-команды Овечкина.
«Александр Овечкин провел свой 158-й матч в карьере в Кубке Стэнли, обогнав бывшего игрока «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (157) и заняв чистое четвертое место среди российских хоккеистов по этому показателю», — уточнили в Telegram-канале.
Лидером по числу матчей в плей-офф остается Сергей Федоров с 183 играми. На втором месте — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 играми, а замыкает тройку экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, сыгравший 164 матчей в Кубке Стэнли.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.