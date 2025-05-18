WSJ указала на неспособность Украины вести конфликт с РФ в одиночку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут в одиночку вести конфликт с Россией, несмотря на увеличение производства оружия в стране. Об этом 18 мая говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Даже масштабная трансформация отечественного арсенала не сможет в одиночку сдержать силы Москвы. Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может производить достаточно боеприпасов», — отмечают авторы материала.

По информации газеты, украинские предприятия наращивают объемы производства традиционных вооружений, таких как артиллерийские системы, бронетехника, мины и боеприпасы всех калибров.

Более 40% оружия, используемого в конфликте с Россией, сейчас производится на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. В области беспилотников эта цифра близка к 100%, при этом, как пишет WSJ, в 2025 году правительство сможет закупить менее половины того, что выпустят производители оборонной продукции.

Текущий конфликт стал для Киева и союзников испытательным полигоном для целого ряда оружия, не применявшегося до этого на практике. Таким образом страны НАТО получили «ценные уроки» относительно того, как это вооружение действует в бою, заключила газета.

До этого, 16 мая, издание Financial Times (FT) сообщила, что Украина понесла потери в сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков. Издание изучило украинские государственные и судебные документы, провело множество интервью с должностными лицами по закупкам и с производителями оружия, в результате раскрыв, что с 2022 года Киев потратил сотни миллионом долларов «впустую».

В свою очередь газета The New York Times (NYT) 10 мая сообщила, что европейские страны стремятся вооружить Украину, однако у них нет возможности делать это достаточно оперативно. Как пишет СМИ, так называемая коалиция желающих с трудом поставляет Киеву оружие с тех пор, как президент США Дональд Трамп «ясно дал понять», что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению собственной безопасности.