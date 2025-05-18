Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине более 7 тыс. человек эвакуированы из-за сильного наводнения
Происшествия
Мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
Армия
Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР
Спорт
IFFHS признала Льва Яшина лучшим голкипером в истории
Мир
СМИ сообщили о 125 погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Мир
Посол РФ в Ватикане возглавил российскую делегацию на интронизации Льва XIV
Экономика
Орешкин заявил об устойчивом росте экономики России на фоне внешних ограничений
Мир
Йеменские хуситы атаковали двумя баллистическими ракетами аэропорт в Тель-Авиве
Общество
Камера сняла бизнесмена Хубутию у дома экс-возлюбленной в ночь нападения
Мир
Женщина погибла при падении рекламного щита в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Общество
В Петербурге сотрудник полиции задержан по подозрению в попытке получения взятки
Мир
СМИ сообщили о построении Трампом внешней политики по принципу «плати за доступ»
Мир
По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве в столице Сомали
Общество
В Госдуме раскрыли мотивы правительства не закреплять выходной 31 декабря
Мир
Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Спорт
Дэвид Бекхэм подарил Александру Овечкину бутсы в честь рекорда НХЛ
Сюжет:

WSJ указала на неспособность Украины вести конфликт с РФ в одиночку

The Wall Street Journal: Украина не в состоянии вести конфликт с РФ в одиночку
0
EN
Фото: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут в одиночку вести конфликт с Россией, несмотря на увеличение производства оружия в стране. Об этом 18 мая говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Даже масштабная трансформация отечественного арсенала не сможет в одиночку сдержать силы Москвы. Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может производить достаточно боеприпасов», — отмечают авторы материала.

По информации газеты, украинские предприятия наращивают объемы производства традиционных вооружений, таких как артиллерийские системы, бронетехника, мины и боеприпасы всех калибров.

Более 40% оружия, используемого в конфликте с Россией, сейчас производится на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. В области беспилотников эта цифра близка к 100%, при этом, как пишет WSJ, в 2025 году правительство сможет закупить менее половины того, что выпустят производители оборонной продукции.

Текущий конфликт стал для Киева и союзников испытательным полигоном для целого ряда оружия, не применявшегося до этого на практике. Таким образом страны НАТО получили «ценные уроки» относительно того, как это вооружение действует в бою, заключила газета.

Поставка не сработала: в ЕП считают необходимым прекратить военную помощь Украине
Почему многие в Евросоюзе не заинтересованы в прямом диалоге с Россией

До этого, 16 мая, издание Financial Times (FT) сообщила, что Украина понесла потери в сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков. Издание изучило украинские государственные и судебные документы, провело множество интервью с должностными лицами по закупкам и с производителями оружия, в результате раскрыв, что с 2022 года Киев потратил сотни миллионом долларов «впустую».

В свою очередь газета The New York Times (NYT) 10 мая сообщила, что европейские страны стремятся вооружить Украину, однако у них нет возможности делать это достаточно оперативно. Как пишет СМИ, так называемая коалиция желающих с трудом поставляет Киеву оружие с тех пор, как президент США Дональд Трамп «ясно дал понять», что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению собственной безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025