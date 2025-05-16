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FT узнала о потерях Киева в сотни миллионов долларов на закупках оружия

FT: Украина потеряла сотни миллионов долларов, закупая вооружение
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Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod
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Украина понесла потери в сотни миллионов долларов, закупая оружие у сомнительных поставщиков. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета Financial Times (FT).

Издание изучило украинские государственные и судебные документы, провело множество интервью с должностными лицами по закупкам и с производителями оружия и даже пообщалось с детективами, в результате раскрыв, что с 2022 года Киев потратил сотни миллионом долларов «впустую».

«На сегодняшний день Украина выплатила $770 млн авансом иностранным торговцам за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены», — говорится в материале.

Как указано, в некоторых случаях Киев вносил крупную предоплату малоизвестным компаниям, которые до сих пор не соблюли свою часть договора. Кроме того, источники газеты добавили, что иногда вооружение покупалось по «крайне завышенным ценам», однако оказывалось непригодным.

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Ранее, 10 мая, газета The New York Times (NYT) сообщила, что европейские страны стремятся вооружить Украину, однако у них нет возможности делать это достаточно оперативно. Как пишет издание, так называемая коалиция желающих с трудом поставляет Киеву оружие с тех пор, как президент США Дональд Трамп «ясно дал понять», что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению собственной безопасности.

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