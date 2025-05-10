Реклама
Прямой эфир
Общество
Вдова Героя РФ Чебнева рассказала о чувстве гордости во время парада Победы
Мир
В Кремле высказались о попытках запугать Россию санкциями
Мир
Круизный теплоход со 127 пассажирами врезался в баржу во Франции
Мир
Макрон допустил новые санкции в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию
Мир
СМИ отметили задержку поставок оружия от Европы на Украину
Мир
Путин указал на успешное развитие отношений РФ и Вьетнама по всем направлениям
Мир
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня
Наука и техника
Аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийском океане
Общество
Песков сообщил о хороших переговорах Путина с зарубежными лидерами в Москве
Общество
Отряд кораблей ТОФ прибыл во вьетнамский порт Дананг
Мир
В Турции в аварии с автобусом погибли не менее шести человек
Общество
Ковальчук принял участие в проекте «Письма Победы»
Мир
Внук Шарля де Голля рассказал об отношении своего деда к параду Победы
Мир
В Индии указали на переброску пакистанских войск к границе
Мир
Экс-сотрудник ЦРУ назвал отвратительными заявления Трампа о Второй мировой войне
Мир
В Пакистане опровергли проведение ядерного совета на фоне конфликта с Индией
Мир
На Украине рассказали об увольнении топ-чиновника СБУ за связь с вором в законе

СМИ отметили задержку поставок оружия от Европы на Украину

NYT: Европа хочет вооружить Украину, но проигрывает гонку со временем
0
EN
Фото: Global Look Press/Roland Balik
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейские страны стремятся вооружить Украину, однако у них нет возможности делать это достаточно оперативно. Об этом 10 мая сообщила газета The New York Times (NYT).

«С тех пор, как [американский] президент [Дональд] Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поддержку США Украины, европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие», — говорится в материале.

Как пишет издание, так называемая коалиция желающих с трудом поставляет Киеву оружие с тех пор, как Трамп «ясно дал понять», что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности не только Украины, но и своей собственной.

По информации газеты, именно для того, чтобы гарантировать продолжение поставок американского оружия, Верховная рада одобрила сделку с Вашингтоном по редкоземельным металлам. По словам заместителя председателя комитета парламента республики по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, баллистических систем противовоздушной обороны (ПВО), большинство из которых производится в Соединенных Штатах.

К лету 2025 года закончится военная помощь, одобренная администрацией бывшего президента США Джо Байдена, напоминают авторы материала.

«Несмотря на то что европейские лидеры и инвесторы, по всей видимости, готовы вкладывать больше денег в производство оружия, руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что на то, чтобы наладить сборочные линии, потребуется десятилетие», — пишет NYT.

По словам Чернева, Европа пытается заменить американскую помощь, которую Киев потерял, однако у нее нет возможности сделать это в краткосрочной перспективе.

«Они (европейские политики. — Ред.) сталкиваются с двойной проблемой: им приходится перевооружаться и снабжать Украину, а их промышленные мощности не позволяют делать и то, и другое», — заявил директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл.

Они уйдут на север: Евросоюз столкнулся с кризисом расширения
Могут ли Норвегия и Исландия вступить в ЕС раньше Украины и других кандидатов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц 10 мая прибыли в Киев. Они собираются обсудить проект возможного объявления 30-дневного прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 мая высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от парада Победы в Москве, организовав совет министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) во Львове. Уточняется, что в тот же день в городе главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили так называемый спецтрибунал против России.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025