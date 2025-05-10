СМИ отметили задержку поставок оружия от Европы на Украину

Европейские страны стремятся вооружить Украину, однако у них нет возможности делать это достаточно оперативно. Об этом 10 мая сообщила газета The New York Times (NYT).

«С тех пор, как [американский] президент [Дональд] Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поддержку США Украины, европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие», — говорится в материале.

Как пишет издание, так называемая коалиция желающих с трудом поставляет Киеву оружие с тех пор, как Трамп «ясно дал понять», что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности не только Украины, но и своей собственной.

По информации газеты, именно для того, чтобы гарантировать продолжение поставок американского оружия, Верховная рада одобрила сделку с Вашингтоном по редкоземельным металлам. По словам заместителя председателя комитета парламента республики по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, баллистических систем противовоздушной обороны (ПВО), большинство из которых производится в Соединенных Штатах.

К лету 2025 года закончится военная помощь, одобренная администрацией бывшего президента США Джо Байдена, напоминают авторы материала.

«Несмотря на то что европейские лидеры и инвесторы, по всей видимости, готовы вкладывать больше денег в производство оружия, руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что на то, чтобы наладить сборочные линии, потребуется десятилетие», — пишет NYT.

По словам Чернева, Европа пытается заменить американскую помощь, которую Киев потерял, однако у нее нет возможности сделать это в краткосрочной перспективе.

«Они (европейские политики. — Ред.) сталкиваются с двойной проблемой: им приходится перевооружаться и снабжать Украину, а их промышленные мощности не позволяют делать и то, и другое», — заявил директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц 10 мая прибыли в Киев. Они собираются обсудить проект возможного объявления 30-дневного прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 мая высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от парада Победы в Москве, организовав совет министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) во Львове. Уточняется, что в тот же день в городе главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили так называемый спецтрибунал против России.