Они уйдут на север: Евросоюз столкнулся с кризисом расширения

Евросоюз при приеме новых участников меняет свои приоритеты в сторону Северной Европы. Это происходит на фоне проблем с принятием стран Балкан, Молдавии и Украины. В отличие от них Норвегия и Исландия выглядят для Брюсселя более выгодными партнерами, их могут принять гораздо быстрее возможных получателей донорской помощи, рассчитывающих на евроинтеграцию. Ранее стало известно, что Рейкьявик и Осло обсуждают вступление в ЕС из-за тарифной политики США и претензий Вашингтона на Гренландию. Пока в норвежском посольстве в РФ «Известиям» заявили, что страна не подавала заявку. Исландия должна решить, намерена ли она следовать по этому пути, сказали изданию в ЕК. О том, светит ли теперь Киеву и Кишиневу вступление в ЕС на фоне «новых кандидатов» — в материале «Известий».

Норвегия и Исландия пока не подали заявку в ЕС

Дискуссия о присоединении к Евросоюзу Исландии и Норвегии началась после объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении торговых пошлин. Вашингтон ввел против Рейкьявика тарифы в 10%, против Осло — 15%. Общий объем торговли товарами между США и Исландией в 2024 году оценивается в $2,1 млрд, с Норвегией — $11,2 млрд, у Вашингтона с обеими странами торговый дефицит. Кроме того, Исландию и Норвегию встревожили угрозы Трампа взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании в качестве автономной территории. Тем не менее пока переговоры о вступлении в ЕС не идут.

— Норвегия не подавала заявку на вступление в Европейский союз, и, следовательно, переговоры о вступлении не ведутся, — сказали «Известиям» в посольстве Норвегии в Москве.

При этом Осло приветствует инициативы ЕС по принятию на себя большей ответственности за европейскую безопасность, чтобы дополнять НАТО и поддерживать трансатлантическое сотрудничество.

— Норвегия и ЕС также проводят ежегодные консультации по вопросам безопасности и обороны. Последний раунд состоялся 5 декабря 2024 года. Кроме того, Норвегия и ЕС поддерживают тесное сотрудничество в области внешней политики, — резюмировали в посольстве страны в РФ.

Исландия сама должна решить, захочет ли она вступить в Евросоюз, заявили «Известиям» в ЕК. Там подчеркнули, что Рейкъявик разделяет поддержку ЕС многосторонней системы и часто поддерживает Брюссель в вопросах внешней политики. Стороны также ведут диалог по теме безопасности и обороны.

Норвегия и Исландия в прошлом уже пытались присоединиться к ЕС, но довести этот процесс до конца не смогли. В 1972 году 53% норвежцев проголосовали против присоединения страны к Европейскому экономическому сообществу. В 1994-м 52,1% избирателей отклонили заявку в ЕС при явке почти в 90%. Текущее правительство Норвегии заявляло, что новый референдум о вступлении в ЕС возможен в течение следующих 10 лет.

При этом Норвегия уже проходила через процедуру рассмотрения заявки, поэтому принять в ЕС ее могут быстро. Основным камнем преткновения стал вопрос принадлежности ресурсов, прежде всего нефти и газа, пояснил «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

— Если они договорятся о нефти, газе и рыбе, что норвежцы будут умеренно делиться этим с остальной Европой, тогда вступление вполне возможно, — ответил эксперт.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, но отозвала ее в 2013-м после победы оппозиции на выборах. Действующее правительство планирует провести новый референдум о членстве Исландии в ЕС в 2027 году. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила, что правительство хочет узнать, готова ли страна начать переговоры с союзом снова. По данным последних опросов, 45% исландцев поддерживают вступление в ЕС, 35% выступают против.

У Исландии имеется болезненный опыт финансовых пирамид, в которых участвовали европейские клиенты. К 2007 году активы банковского сектора страны выросли до 900% ВВП. Однако в начале мирового финансового кризиса пирамида рухнула: банки Исландии объявили дефолт. Кроме того, страна находится далеко от ЕС, а в случае вступления она станет там государством с самым маленьким населением. К слову, Исландия, как и сейчас Гренландия, тоже была частью Датского королевства, пока не получила независимость в 1944 году во время присутствия американских войск.

Кризис расширения ЕС

В общей сложности у девяти стран сейчас есть статус кандидата в ЕС. Среди них государства Балкан — Албания, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория. Кроме того, такой статус был предоставлен Украине, Молдавии, Грузии и Турции, которая ожидает вступления еще с 1999 года (заявку на вступление страна и вовсе подала в 1987-м). Потенциальным кандидатом считается Косово, однако независимость самопровозглашенной республики не признает пять стран Евросоюза — Румыния, Словакия, Испания, Кипр и Греция.

Однако у каждого из кандидатов имеются проблемы, которые не дают завершить процесс евроинтеграции. К примеру, Сербия считает Косово частью своей территории, поэтому вступление в ЕС для нее остается маловероятным. Босния и Герцеговина не сможет войти в союз без согласия своего энтитета — Республики Сербской. Дальше всех на пути в объединение продвинулась Черногория, но ее заявку может заблокировать Хорватия из-за конфликта по поводу исторической памяти. Албания так и не решила проблемы черного рынка и организованной преступности, из-за которых ее не хотят принимать в ЕС. У Северной Македонии есть противоречия, связанные с историей и границами, с Болгарией и Грецией, без решения которых София и Афины не согласятся на вступление Скопье в ЕС.

Грузия самостоятельно поставила на паузу процесс евроинтеграции. В ноябре 2024-го ее премьер Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Ранее грузинский парламент принял закон об иноагентах, против которого выступала оппозиция. Затем прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила власть, но в стране начались протесты. В Брюсселе на этом фоне обсуждают введение санкций против закавказской республики.

Перспективы вступления Украины в ЕС обсуждаются в течение многих лет, однако предметные переговоры Киева и ЕК стартовали летом 2024 года. Против европейских перспектив Киева открыто выступают Венгрия и Словакия. В Будапеште указывают на проблему венгерского меньшинства в Закарпатье, а также на нарушение свободы слова. В Венгрии даже объявили референдум о членстве Украины, с его результатами ознакомят Еврокомиссию. В Словакии также считают, что Киев не готов к участию в ЕС, на позицию Братиславы влияет и решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию.

В Молдавии же нет общественного согласия по поводу вступления в ЕС. В октябре 2024 года в стране прошел референдум о закреплении в Конституции курса на членство в союзе. Поправки поддержали лишь 50,35% проголосовавших, причем победа сторонников евроинтеграции была достигнута за счет голосов избирателей за границей. Кроме того, нельзя забывать про нерешенный конфликт с самопровозглашенным Приднестровьем.

У стран Западных Балкан, Молдавии и Украины крайне уязвимое экономическое положение, эти государства в любом случае будут получателями помощи от ЕС, а не донорами. Напротив, Норвегия может внести существенный вклад в экономику союза с помощью своих энергоресурсов, особенно на фоне намерения ЕК отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. К примеру, в 2023-м Норвегия поставила почти 30% от общего объема потребления газа в ЕС, после вступления Осло еще теснее будет сотрудничать с Брюсселем.

— В случае подачи заявки эти страны примут в ЕС быстрее, чем текущих кандидатов. Главным образом всё зависит от самих Норвегии и Исландии, и этим их положение принципиально отличается от Балкан и Молдавии, — сказал Вадим Трухачев.

Более того, вступление Норвегии предоставит Европейскому союзу выход в Арктику, поскольку сейчас Гренландия, будучи частью Дании, не входит в ЕС. Внутри союза не будет возражающих против вступления Норвегии, но могут быть противоречия из-за Исландии, резюмировал политолог.

В то же время присоединение Исландии и Норвегии к ЕС может усилить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем. Обе страны уже координируют свою внешнюю политику с европейцами и участвуют в некоторых программах союза через Европейскую ассоциацию свободной торговли. Не стоит забывать, что Рейкьявик и Осло входят в Шенгенскую зону. А с их вступлением в ЕС Брюссель станет новым участником гонки за Арктику и может попытаться привлечь на свою сторону Гренландию.

Россия заинтересована в том, чтобы процесс возможного вступления Исландии в Евросоюз осуществлялся в русле развития международных отношений в регионе и не сопровождался резкими односторонними действиями. Очевидно, что в сфере энергетики, безопасности и экологической устойчивости Арктики потенциальная роль Исландии в составе ЕС потребует более тонкой многосторонней координации, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Рейкьявике.