Европейские лидеры прибыли в Киев на спецпоезде для участия в саммите
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите. Об этом 10 мая сообщил немецкий журналист Вульф Шмизе.
«После ночи, проведенной в специальном поезде, прибыли в Киев», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Шмизе сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск тоже прибыл в столицу Украины. Европейских лидеров на вокзале встретили украинские чиновники и журналисты.
Уточняется, что политики прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих», на котором будет обсуждаться поддержка Украины странами Европы.
30 апреля заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что европейские страны сопротивляются стремлению к урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на недавнем саммите в Париже европейские лидеры обсуждали усиление давления на Россию, а также возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО.
Ранее, 23 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне завершилась договоренностью о дальнейших консультациях. По его словам, стороны подчеркнули преданность мирным усилиям президента США Дональда Трампа.