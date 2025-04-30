Заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Виктор Горемыкин 30 апреля заявил, что европейские страны сопротивляются стремлению к урегулированию конфликта на Украине.

«Стремлению к украинскому урегулированию активно сопротивляется Европа во главе с лидерами Великобритании и Франции», — сказал Горемыкин, выступая на III международном антифашистском конгрессе, проходящем в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Его слова приводит ТАСС.

По словам Горемыкина, на недавнем саммите в Париже европейские лидеры обсуждали усиление давления на Россию, а также возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО в качестве гарантий безопасности для Киева. Кроме того, он выразил обеспокоенность планами Евросоюза (ЕС) по реализации пятилетней программы масштабного перевооружения.

Горемыкин также подчеркнул, что такое развитие событий для России неприемлемо и она «будет принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля заявила, что Москва негативно оценивает подрывную роль Берлина в обострении конфликта на Украине.