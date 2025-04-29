Захарова указала на подрывную роль ФРГ в эскалации конфликта на Украине
Москва негативно оценивает подрывную роль Берлина в обострении конфликта на Украине. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она отреагировала на заявление в МИД ФРГ, в котором ведомство дало негативную оценку пасхальному перемирию на Украине и призвало Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо временного на период празднования 80-летия Победы.
«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, представитель МИДа добавила, что Россия призывает ФРГ прекратить поставки вооружений киевскому режиму.
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле уточнили, что, по мнению России, украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о прекращении огня на День Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера и это подчеркивает готовность Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта.