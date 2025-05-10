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Захарова высмеяла встречу глав МИД стран ЕС во Львове

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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 мая высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от парада Победы в Москве, организовав совет министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) во Львове.

Уточняется, что в тот же день во Львове прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Они обсудили «спецтрибунал» против России.

«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект Советом министров иностранных дел Евросоюза. <…> Не поспоришь: работают креативно, на контрасте», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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На Красной площади 9 мая завершился парад Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

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