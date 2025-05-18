Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны ликвидировали в течение часа — с 07:15 по 08:20 мск.
Как отметили в Минобороны, все дроны были самолетного типа.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь семи дронов ВСУ над территорией России. Уточнялось, что три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре — в небе над Белгородской областью.