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Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны ликвидировали в течение часа — с 07:15 по 08:20 мск.

Как отметили в Минобороны, все дроны были самолетного типа.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь семи дронов ВСУ над территорией России. Уточнялось, что три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре — в небе над Белгородской областью.

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