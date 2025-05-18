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Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ за ночь над территориями РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

При этом три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре — над Белгородской областью.

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Ранее, 16 мая, ПВО РФ за ночь уничтожили 65 беспилотников над российскими территориями. Уточняется, что 43 дрона ВСУ ликвидированы над акваторией Черного моря, 21 беспилотник был сбит над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.

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