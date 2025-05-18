Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ за ночь над территориями РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
При этом три беспилотника перехватили над территорией Брянской области, еще четыре — над Белгородской областью.
Ранее, 16 мая, ПВО РФ за ночь уничтожили 65 беспилотников над российскими территориями. Уточняется, что 43 дрона ВСУ ликвидированы над акваторией Черного моря, 21 беспилотник был сбит над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.