Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 16 мая сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 43 дрона ВСУ ликвидированы над акваторией Черного моря, 21 беспилотник был сбит над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью.
Накануне росгвардейцы сбили 15 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. По данным ведомства, дроны были переданы для изучения компетентным органам.