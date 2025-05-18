Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой одна из машин опрокинулась. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«В Лефортовском тоннеле (ПК23+20,50 км) произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — говорится в Telegram-канале.
В результате аварии было затруднено движение транспорта на 1,2 км.
На текущий момент на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне произошла авария на 36-м км федеральной трассы М-5 в Подмосковье. По данным прокуратуры Московской области, на трассе произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, позднее в них влетел автобус. При ДТП пострадали 14 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг .