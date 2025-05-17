Три человека пострадали в результате ДТП в Московской области
В Московской области в результате ДТП с участием автобуса, машины и грузовика пострадали три человека. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Сегодня на 36-м км автодороги М-5 «Урал» произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса», — написали в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения, уточняется в заявлении.
Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия для установления причин произошедшего.
Ранее, 17 мая, в поселке Кугеси в Чувашии три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате наезда легкового автомобиля Toyota RAV4 на пешеходный переход.