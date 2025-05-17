В Чувашии три пешехода пострадали в результате наезда автомобиля
В поселке Кугеси в Чувашии три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате наезда легкового автомобиля Toyota RAV4 на пешеходный переход. Об этом 17 мая сообщила республиканская прокуратура.
Инцидент произошел около 13:00 17 мая. Предварительно, водитель 1975 года рождения сбил пешеходов на перекрестке возле местного музея Бичурина.
«По имеющейся информации, для водителя автомобиля в этот момент горел «красный» сигнал светофора», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Удалось установить, что водитель легковушки находился в трезвом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Этим утром в Кстове Нижегородской области один человек погиб при столкновении служебной полицейской машины и легкового автомобиля Lada Priora. Уточнялось, что еще три человека пострадали. По данным Главного управления МВД России по региону, ДТП произошло на перекрестке улицы Магистральной и проспекта Победы.