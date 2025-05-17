СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Подмосковье

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту ДТП с автобусом на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

«В Раменском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Следователем подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Указывается, что следователи устанавливают обстоятельства аварии.

О ДТП с автобусом на 36-м км федеральной трассы М-5 в Подмосковье стало известно ранее в тот же день. По данным Генпрокуратуры, на трассе произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, позднее в них влетел автобус. При ДТП пострадали 14 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.