Число пострадавших при ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 14

При ДТП с участием автобуса на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе Московской области пострадали 14 человек. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«По предварительным данным, сегодня днем около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал» произошло столкновение грузовика с автомобилем Kia Sportage, оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус», — написали в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в результате происшествия травмы получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Прокуратура взяла под контроль установление причин ДТП.

О ДТП с автобусом на 36-м км федеральной трассы М-5 в Подмосковье стало известно ранее в тот же день. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия для установления причин произошедшего.