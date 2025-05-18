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Мирошник допустил обсуждение прекращения огня на следующих переговорах по Украине

Мирошник: следующие переговоры по Украине могут быть посвящены прекращению огня
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Следующие переговоры между Россией и Украиной могут быть посвящены прекращению огня. Об этом в субботу, 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Следующая стадия переговоров может коснуться именно изложенных вариантов, каким образом может быть [достигнут] режим прекращения огня», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

При этом Мирошник подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Сообщалось, что встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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