Следующие переговоры между Россией и Украиной могут быть посвящены прекращению огня. Об этом в субботу, 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Следующая стадия переговоров может коснуться именно изложенных вариантов, каким образом может быть [достигнут] режим прекращения огня», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

При этом Мирошник подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Сообщалось, что встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.