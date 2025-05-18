Рубио назвал результативными переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, были «не пустой тратой времени». Об этом 17 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я хотел узнать его [Лаврова] мнение о том, как прошли вчерашние переговоры. Они не были пустой тратой времени», — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Также Рубио напомнил, что США могут ужесточить санкции в отношении России при отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попросила конгресс дать «немного времени» на решение этого вопроса.

«Я думаю, сейчас это (введение санкций. — Ред.) становится реальным», — заключил глава ведомства.

В этот же день Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.