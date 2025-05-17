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Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая
Сюжет:

Песков сообщил о подготовке разговора Путина и Трампа

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Фото: РИА Новости/Михаил Синицын
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая заявил, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным готовится.

«Разговор готовится», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в этот день Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая. Американский лидер уточнил, что темами беседы станут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

Встреча России и Украины в Стамбуле. Что известно

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших 16 мая в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Кроме того, 16 мая Трамп опроверг заявление о неполной вовлеченности России в переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Также американский лидер заявил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского козырей в переговорной позиции по мирному урегулированию.

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