Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая. Об этом он написал 17 мая на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск)», — написал американский лидер.

Трамп уточнил, что темами беседы станут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

Президент США добавил, что затем планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и представителям различных стран НАТО.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня и эта очень жестокая <военная операция>, которая никогда не должна была случиться, закончится. Благослови нас всех Бог!» — заключил он.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов и обсудили итоги прошедших накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Ранее, 16 мая, Трамп опроверг заявление о неполной вовлеченности России в переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, американский лидер заявил об отсутствии у президента Украины Зеленского козырей в переговорной позиции по мирному урегулированию.