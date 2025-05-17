Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин пригласил лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит
Мир
Четыре человека погибли в результате обрушившегося на Сент-Луис торнадо
Мир
В Чикаго выставили на аукцион дом детства папы римского Льва XIV за $250 тыс.
Мир
СМИ сообщили о допросе Секретной службой экс-главы ФБР из-за призыва к убийству Трампа
Армия
Российские военнослужащие рассказали об освобождении Вольного Поля в ДНР
Происшествия
В Красноярском крае школьники-зацеперы погибли от удара током на крыше электрички
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS
Общество
Летевший из Горно-Алтайска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате запущенного с востока дрона
Мир
Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
Мир
Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным
Армия
Росгвардейцы ликвидировали боевиков ВСУ в Харьковской области
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ
Страна
Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
Политика
Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана
Общество
Изъятая у москвича пума успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке
Армия
Российские военные «Геранями» поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области

Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
0
EN
Фото: KCNA via REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения авиаполка при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской народной армии (КНА), где он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по нападению и противовоздушной обороне, в том числе против дронов, призвал армию быть в полной боевой готовности. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 15 мая посетил авиаполк при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по противовоздушной обороне и воздушному нападению», — передает агентство.

В ходе посещения Ким Чен Ын заявил, что армия должна быть «в полной боевой готовности». По его словам, исход войны определяется прежде всего на поле военных учений.

Учения были направлены на улучшение навыков по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет и ударных беспилотников-камикадзе, атакующих с различных направлений. Кроме того, провели испытания новой планирующей управляемой авиабомбы.

Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

До этого ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын 29 апреля посетил коллектив рабочих, участвовавших в создании нового эсминца для военно-морских сил (ВМС) страны «Чвэ Хён». Уточняется, что северокорейский лидер подчеркнул доверие, которое правящая партия оказывает коллективу Нампхоской судостроительной верфи.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025