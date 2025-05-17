Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения авиаполка при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской народной армии (КНА), где он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по нападению и противовоздушной обороне, в том числе против дронов, призвал армию быть в полной боевой готовности. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 15 мая посетил авиаполк при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по противовоздушной обороне и воздушному нападению», — передает агентство.

В ходе посещения Ким Чен Ын заявил, что армия должна быть «в полной боевой готовности». По его словам, исход войны определяется прежде всего на поле военных учений.

Учения были направлены на улучшение навыков по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет и ударных беспилотников-камикадзе, атакующих с различных направлений. Кроме того, провели испытания новой планирующей управляемой авиабомбы.

До этого ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын 29 апреля посетил коллектив рабочих, участвовавших в создании нового эсминца для военно-морских сил (ВМС) страны «Чвэ Хён». Уточняется, что северокорейский лидер подчеркнул доверие, которое правящая партия оказывает коллективу Нампхоской судостроительной верфи.