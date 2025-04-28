Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР

Президент России Владимир Путин выразил благодарность за участие военных Северной Кореи в освобождении Курской области, которое завершилось 26 апреля. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия тоже может оказать военную помощь КНДР при необходимости. О том, что северокорейские военные принимали участие в освобождении Курской области, 26 апреля в своем докладе Путину заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. В Южной Корее информация вызвала бурную реакцию. Сеул заявил о том, что якобы был нарушен Устав ООН. Подробности — в материале «Известий».

Войска Северной Кореи в России: где сражались, почему

В субботу, 26 апреля, стало известно о завершении операции по освобождению Курской области. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Боевая подготовка военнослужащих КНДР в Курской области Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Пхеньян официально подтвердил отправку войск КНДР в Россию 28 апреля, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие ст. 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону», — говорится в сообщении.

Договор между двумя странами вступил в силу 4 декабря 2024 года. Статья 4 предусматривает: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами <...>».

Подвиг военных России и Северной Кореи: что сказали Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных, а также выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну: «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину, как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию».

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин также отметил: «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия тоже может оказать военную помощь КНДР при необходимости, поскольку именно это оговаривается в двустороннем соглашении.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что участие вооруженных сил КНДР в боевых действиях «является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР».

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

«Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи выражает уверенность, что непобедимое боевое содружество между двумя странами, подтвержденное кровью в огне войны, и впредь будет вносить большой вклад в расширение и развитие корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества во всех сферах», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) позицию официального Пхеньяна.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

Реакция на участие военных КНДР в России

Отправка войск КНДР в Россию вызвала острую реакцию в недружественной для России Южной Корее. В частности, там заявили, что этим решением якобы был нарушен Устав ООН. Такое мнение выразил представитель минобороны Республики Корея Чон Ха Гю: «Участие северокорейских войск в войне на Украине является явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, представляя собой незаконное действие». Он также добавил, что вооруженные силы Южной Кореи «решительно осуждают» действия КНДР.

Фото: AP/KCNA via KNS

В Вашингтоне также выразили беспокойство из-за отправки Пхеньяном военных в Москву и призвали северокорейские власти прекратить военное сотрудничество с Россией: «Военное присутствие в России и любая поддержка, предоставляемая РФ взамен, должны прекратиться».