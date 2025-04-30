Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 апреля посетил коллектив рабочих, участвовавших в создании нового эсминца для военно-морских сил (ВМС) страны «Чвэ Хён». Об этом 30 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что рабочий коллектив Нампхоской судостроительной верфи и впредь будет более отважно продвигаться вперед как гордый созидатель, строящий будущее наших ВМС, как славный первооткрыватель в модернизации судостроительной промышленности, и сфотографировался на память с ним на фоне эсминца «Чвэ Хён», — передает агентство.

Уточняется, что северокорейский лидер подчеркнул доверие, которое правящая партия оказывает коллективу Нампхоской судостроительной верфи.

29 апреля ЦТАК сообщило, что представители Корейской народной армии (КНА) КНДР вылетели в Россию для участия в проведении 3-й Международной антифашистской конференции. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожал в том числе военный атташе при посольстве РФ в КНДР.