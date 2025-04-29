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Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции

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Фото: РИА Новости/Мария Фролова
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Представители Корейской народной армии (КНА) КНДР вылетели в Россию для участия в проведении 3-й Международной антифашистской конференции. Об этом 29 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ён Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России», — передает агентство.

В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожал в том числе военный атташе при посольстве РФ в КНДР.

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28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Глава государства отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению Ким Чен Ына. В агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

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