Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил 28 апреля бойцов спецназа Корейской Народной Армии, принимавших участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области.

Он отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанным 19 июня 2024 года.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент также поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына, а также всё руководство и народ этой страны. Кроме того, он отметил героизм и высокий уровень подготовки корейских военнослужащих, которые вместе с российскими солдатами защищали территорию РФ.

В заключении Путин выразил уверенность, что отношения между Россией и КНДР, укрепленные в боевых условиях, будут продолжать успешно развиваться во всех сферах.

28 апреля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна подтвердила отправку армейского спецназа в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В ЦТАК подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

Путин 26 апреля поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ на территории Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отдельно поблагодарил военных КНДР, которые очень помогли в разгроме группировки Вооруженных сил Украины.