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Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области

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Фото: TASS/Zuma
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Президент России Владимир Путин поблагодарил 28 апреля бойцов спецназа Корейской Народной Армии, принимавших участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области.

Он отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанным 19 июня 2024 года.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент также поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына, а также всё руководство и народ этой страны. Кроме того, он отметил героизм и высокий уровень подготовки корейских военнослужащих, которые вместе с российскими солдатами защищали территорию РФ.

В заключении Путин выразил уверенность, что отношения между Россией и КНДР, укрепленные в боевых условиях, будут продолжать успешно развиваться во всех сферах.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

28 апреля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна подтвердила отправку армейского спецназа в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В ЦТАК подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

Путин 26 апреля поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ на территории Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отдельно поблагодарил военных КНДР, которые очень помогли в разгроме группировки Вооруженных сил Украины.

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