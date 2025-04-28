Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте назвали вторжение в Курскую область очередным провалом ВСУ
Мир
СМИ узнали о регистрации 177 случаев заражения оспой обезьян в Сьерра-Леоне
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Писториус заявил об отсутствии планов ФРГ выходить из конвенций по минам
Происшествия
В подмосковной Лобне самокатчик до смерти избил мужчину из-за замечания
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Спорт
Эшковал забил гол ударом через себя и помог «Акрону» сравнять счет с «Химками»
Мир
Чехия передала еще 400 тыс. артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
В Белоруссии сообщили о крупном лесном пожаре на границе с Украиной
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Общество
Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля
Происшествия
Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде

КНДР подтвердила отправку армейского спецназа в РФ

ЦТАК: КНДР подтвердила отправку армейского спецназа в РФ
0
EN
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально подтвердила отправку армейского спецназа на территорию РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«[Председатель КНДР] Ким Чен Ын на основе такого анализа и суждения, что создавшаяся обстановка соответствует приведению в действие ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, принял решение о направлении нашего армейского спецназа для участия в боевых действиях и известил российскую сторону об этом», — говорится в публикации.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России». По данным ЦТАК, согласно обещанию Ким Чен Ына, в ближайшее время в Пхеньяне будет возведен монумент боевой славы, чтобы почтить память павших военнослужащих.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ на территории Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отдельно поблагодарил военных КНДР, которые очень помогли в разгроме группировки Украины.

В Пхеньяне 19 июня 2024 года прошло подписание нового договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ пришел на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном: Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025