КНДР подтвердила отправку армейского спецназа в РФ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально подтвердила отправку армейского спецназа на территорию РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«[Председатель КНДР] Ким Чен Ын на основе такого анализа и суждения, что создавшаяся обстановка соответствует приведению в действие ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, принял решение о направлении нашего армейского спецназа для участия в боевых действиях и известил российскую сторону об этом», — говорится в публикации.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России». По данным ЦТАК, согласно обещанию Ким Чен Ына, в ближайшее время в Пхеньяне будет возведен монумент боевой славы, чтобы почтить память павших военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ на территории Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отдельно поблагодарил военных КНДР, которые очень помогли в разгроме группировки Украины.

В Пхеньяне 19 июня 2024 года прошло подписание нового договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ пришел на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном: Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.