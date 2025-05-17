В Госдепе заявили о провале стратегии истощения РФ

Администрация США уверена, что стратегия по истощению России провалилась, а президент страны Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира на Украине. Об этом в пятницу,16 мая, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

«Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это [прежде] не выигрывал. [Формула] «столько, сколько нужно» никогда не была стратегией выигрыша», — заявила она в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, украинский конфликт — это «вызов», над которым в настоящий момент работают Трамп и его команда.

В этот же день состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В нем приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Делегации России и Украины на переговорах 16 мая договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.