Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами после переговоров в Стамбуле
Президенты Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на офис президента.
Уточняется, что в числе европейских лидеров, которые провели разговор с Трампом, — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, которые сейчас находятся на саммите Европейского политического сообщества в Албании.
Ранее в этот же день делегации России и Украины на переговорах в Турции договорились представить свое видение прекращения огня и обменяться военнопленными в формате «1000 на 1000» в ближайшие дни.
Уточнялось, что встреча прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую сторону представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.