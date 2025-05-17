В Перу при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибло восемь человек
В Перу микроавтобус столкнулся с грузовиком, восемь человек погибли и еще восемь, включая ребенка, пострадали. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила телевещательная компания RPP.
«По данным Национальной полиции, восемь человек погибли и еще восемь получили ранения, включая четырехлетнего ребенка», — говорится в материале.
Большую часть пострадавших доставили в больницу Асангаро, двоих с тяжелыми ранениями отправили в медицинский центр в Хульяке.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с трейлером на автодороге Балода-Базаар в округе Райпур (Индия), в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли и еще 12 пострадали.