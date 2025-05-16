Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 16 мая, что у его оппонентов нет ни политических, ни юридических оснований для критики его визита в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Он отметил, что в ходе поездки в Россию провел много важных переговоров.

«Ни с политической, ни с юридической точки зрения нет никаких оснований критиковать меня за то, что 9 мая я посетил Москву и в рамках этого визита провел важные встречи с председателем Китая [Си Цзиньпином], генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама [Хо Ши Мином], президентом Бразилии [Лулой да Силвой] или с самим президентом России господином [Владимиром] Путиным», — заявил политик в интервью словацкой партии SMER в ходе визита в Албанию.

Он добавил, что по многим вопросам совсем не разделяет позицию заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) Каи Каллас. В частности, не согласен с ее политикой «железного кулака» в отношении России.

«У меня другое мнение о конфликте на Украине. У меня другой взгляд на «реэнергетику», то есть на прекращение потока, потока нефти и ядерных материалов из РФ. Но я премьер-министр государства — члена ЕС, и я очень хочу, чтобы было нормальное сотрудничество, несмотря на то что у нас разные взгляды на некоторые фундаментальные вопросы», — сказал Фицо.

14 мая в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ он отметил, что все министры Словакии хотели бы отправиться с ним на празднование Дня Победы в Москву. Он добавил, что о его поездке знали все члены правительства Словакии и никто не выступил против. До этого, 10 мая, Фицо подчеркнул, что его поездка в Москву прошла чрезвычайно успешно, принеся стране дипломатическое признание на высоком международном уровне.

Кроме этого, 11 мая Фицо заявил, что Каллас вновь пытается указывать лидеру суверенного государства, как ему поступать, что неприемлемо и требует личного обсуждения. Он добавил, что подобное происходит уже во второй раз, когда Каллас заявляет о недопустимости поездки европейских политиков в Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 мая заявил, что в Москве восхищены независимой политикой премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Перед началом переговоров Фицо поприветствовал делегацию РФ на русском языке, а затем пожал руки ее участникам.