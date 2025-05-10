В российском МИДе выразили восхищение независимой политикой премьера Словакии
В Москве восхищены независимой политикой премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом 9 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Перед началом переговоров Фицо поприветствовал делегацию РФ на русском языке, а затем пожал руки ее участникам.
«Любуемся вами!» — передает слова Лаврова ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с Фицо заявил, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность руководству и гражданам Словакии за их бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле.