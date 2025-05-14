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Фицо заявил о желании словацких министров вместе с ним поехать в Москву 9 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Все министры Словакии хотели бы отправиться на празднование Дня Победы в Москве. Об этом 14 мая сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому изданию Plus JEDEN DEŇ.

«Знаете, сколько министров хотели быть в моей делегации? Все. Если бы я сегодня вот так открыл дверь в самолете и сказал, пойдемте со мной в делегацию, они бы все пошли, так как они сидят там, в этом правительстве», — заявил он в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале издания.

Фицо подчеркнул, что о его поездке знали все члены правительства Словакии и никто не выступил против.

«Я пошел и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, потому что я уважаю тех, кто пал», — отметил он.

Премьер-министр добавил, что провел во время своей поездки в Москву «марафон» из четырех встреч с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

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11 мая Фицо заявил о том, что глава евродипломатии Кая Каллас вновь пытается указывать лидеру суверенного государства, как ему поступать, что неприемлемо и требует личного обсуждения. Он добавил, что подобное происходит уже во второй раз, когда Каллас заявляет о недопустимости поездки европейских политиков в Москву.

10 мая Фицо подчеркнул, что его поездка в Москву на День Победы прошла чрезвычайно успешно. По словам премьера, эта поездка подчеркивает проявление суверенной внешней политики Словакии. Она принесла стране дипломатическое признание на высоком международном уровне.

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