Глава евродипломатии Кая Каллас вновь пытается указывать лидеру суверенного государства, как ему поступать, что неприемлемо и требует личного обсуждения. Об этом 11 мая заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Выступая на пресс-конференции, Фицо отметил, что Каллас является высокопоставленным чиновником, но, по его мнению, она не может указывать премьеру суверенного государства, что тому следует делать. Он добавил, что подобное происходит уже во второй раз, и пообещал решительно объяснить свою позицию при личной встрече с ней, сообщили «РИА Новости».

Помимо этого премьер-министр написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что неоднократно замечал высказывания Каллас в свой адрес в связи с визитом в Москву и предстоящей встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Я в Москве, чтобы отдать дань уважения более чем 60 тыс. солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. Мне непонятно, какое отношение эти храбрые люди имеют к текущей международной ситуации», — написал он.

Фицо также выразил несогласие с политикой нового железного занавеса, которую, по его словам, Каллас активно продвигает. Кроме того, он вновь задал вопрос о том, как возможно вести дипломатию и внешнюю политику, если политикам запрещено встречаться и вести диалог по спорным вопросам.

Премьер-министр Словакии 10 мая охарактеризовал свою поездку в Москву, приуроченную к Дню Победы, как чрезвычайно успешную. Он уточнил, что в столице РФ ему удалось провести переговоры с президентом России, председателем КНР Си Цзиньпином, главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.