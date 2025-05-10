Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал свою поездку в Москву, приуроченную к Дню Победы, как чрезвычайно успешную.

«Помимо выполнения данного мною обещания пойти и отдать дань уважения и возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось провести четыре чрезвычайно важные встречи», — сказал он 10 мая в ходе видеообращения, размещенного в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Фицо уточнил, что в Москве ему удалось провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

По словам премьера, эта поездка подчеркивает проявление суверенной внешней политики Словакии. Она принесла стране дипломатическое признание на высоком международном уровне.

Кроме того, Фицо отметил, что Европе следует развивать отношения на основе сотрудничества с Россией, а не вражды.

Путин 9 мая встретился с Фицо. В ходе встречи он подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Президент РФ также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на возникшие сложности.

6 мая Фицо заявил, что ему стали поступать угрозы после решения посетить торжественные мероприятия ко Дню Победы в Москве. Он отметил, что страны Европы пытаются возвести железный занавес вокруг России и переписать историю, вычеркнув из нее достижения солдат Красной армии в разгроме нацизма.