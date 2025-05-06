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Фицо рассказал об угрозах в свой адрес после решения посетить Москву на 9 Мая

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему стали поступать угрозы после решения посетить торжественные мероприятия ко Дню Победы в Москве. Об этом он сообщил 6 мая в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?» — подчеркнул он во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале SMER.

Он отметил, что страны Европы пытаются возвести железный занавес вокруг России и переписать историю, вычеркнув из нее достижения солдат Красной армии в разгроме нацизма.

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4 мая Фицо заявил, что он, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, всё равно намерен посетить Москву на День Победы. По его словам, заявления Зеленского — это огромное неуважение к стране, которая внесла наибольший вклад в победу над фашизмом.

Ранее, 16 апреля, Фицо подчеркнул, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас не имеет права грозить европейским чиновникам «последствиями» за посещение Москвы на празднование 80-летия победы над фашизмом. Он отметил, что таким образом Каллас противодействует исторической правде.

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