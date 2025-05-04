Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 мая заявил, что, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, всё равно намерен посетить Москву на День Победы.

По его словам, заявления Зеленского — это огромное неуважение к стране, которая внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. По его словам, подобные заявления главы киевского режима просто неприемлемы.

«Что касается моего участия, я знаю, что вокруг этого много шума. Я бы посоветовал госпоже [главе евродипломатии Кае] Калас и другим заняться более серьезными проблемами, чем вопросом, поеду я или не поеду на празднование 80-летия Победы. Я на празднование 80-летия Победы всё равно поеду», — сказал Фицо на пресс-конференции.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявления Зеленского против перемирия ко Дню Победы являются прямой угрозой лидерам иностранных государств, которые едут на празднование в Москву.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые посетят Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.